田馥甄一一巡迴演唱會台北小巨蛋售票記者會。（盧禕祺攝）

田馥甄（Hebe）1日舉辦全球人壽「田馥甄一一巡迴演唱會」記者會，她將9月25、26、27日於台北小巨蛋開唱，門票將於7月11日早上11點在拓元售票系統開賣。近來因疫情影響，許多活動、演出都延期、取消，她半年未公開亮相，卻常在臉書曬爬山照，主持人黃子佼笑說：「粉絲很少見到你，反而山友比較常遇到你。」

她澄清不是只有爬山，工作一切照常，並預告新專輯已籌備完成，將9月底推出，屆時與演唱會一起與粉絲見面，她開心說：「快要生出來，現在再多點時間醞釀，覺得可以生出雙胞胎，讓二巡跟五專一起跟大家見面。」

粉絲期待9月11日是S.H.E成軍19周年，被問及有合體計畫？Hebe說：「可能還要計畫一下，永遠都有合體的機會。」而她4月因「逆風發文」，被扯進羅志祥、周揚青情變一事，更被網友出征，對此，她昨無奈：「就讓它過去吧。」

她現趁空檔，享受在家、陪伴家人的日子，「會一整天在家穿睡衣，叫外賣 」，昨一開工，她直言有些不習慣，但不懷念當大明星的時候，「雖然當藝人10幾年，還是有點緊張，口條生疏了，想說些得體的話，但講起來怪怪的。」

S.H.E近期常各自分享私下去爬山、做甜點、錄影等休閒活動，3人也會一起揪去爬山，Hebe自認去爬山時都戴帽子，十分低調，但某次山友一眼就認出同行的陳嘉樺（Ella），山友笑問Ella：「妳來自己來爬山喔。」豈料Ella直回：「沒有拉，Hebe一起來。」讓Hebe好氣又好笑。

Hebe分享開始爬山後，發現腿變得有力，有助於身心放鬆，談到愛爬山也會是擇偶條件之一？她說：「可以一起爬當然好。」Hebe曾挑戰爬過苗栗的加里山，全程約9小時，她憶起當時很怕中午起霧，找不到路下山，因此幾乎全程沒休息，也沒上廁所，她打趣表示膀胱肌肉很有力氣，加上流汗量非常大，不太需要上廁所，並笑說：「當然下山第一件事情就是先清空。」

田馥甄在記者會上，與黃子佼互動逗趣。（盧禕祺攝）

田馥甄舉辦記者會，心情愉悅。（盧禕祺攝）

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