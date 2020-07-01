數個月前，新北淡水上演1齣小3持刀追殺元配驚魂記，過程當中小3還不慎誤傷社區裡頭的1名老婦人，所幸一旁的熱心老翁出面阻止，爭取員警趕來的時間，及時將這起小3篡位的鬧劇終止。

警方調查指出，元配因看到老公手機裡頭，有1位陌生的女性名字，而且通話次數多達10來通，認為老公與這位女生有不正常的曖昧關係。某日，元配單獨前往女子居住的淡水住處理論，然而2人因協調失敗鬧出口角，小3心生不滿竟拿出暗藏皮包裡的小刀，朝向元配刺去，元配查覺有異立即逃跑，並大聲呼喊求救，小3追殺的過程中，還不慎將利器誤傷社區旁的1位老婦人，所幸1名熱心老翁出面阻止，才讓獲得通報的員警及時趕到阻止。

據了解，元配與自己老公已共同在工地上班多年，由於家中財務近來較為吃緊，老公才不得已向小3借款周轉，怎知卻被元配發現，進而談判不攏發生小3謀害篡位的情節上演。

(中時電子報)