新北市一名人夫，平時在汽車公司擔任維修顧問，與公司裡大4歲的接待女助理發生婚外情，發現丈夫不對勁的人妻，開始蒐證偷吃證據，結果在捷運站外的樹叢裡，發現丈夫與小三激情擁吻，人妻錄下影片向兩人提告，並求償百萬，最後法院判人夫、小三必須賠償正宮30萬元。

根據人妻指控，丈夫與小三都知道對方有家庭，還不避諱的在辦公室談戀愛，有如情侶般出遊，而去年5月20日，丈夫下班後，與小三躲在公司附近捷運站樹叢裡，激情擁吻大約7秒，小三雙手環繞丈夫脖子、手指愛撫背部，丈夫也熱情回應，之後擁抱約2分鐘，兩人手牽手走到人行道旁的護欄坐著聊天。

兩人偷情被正宮告上法院，人夫辯稱小三與他的關係屬「閨密」；小三則說以為人夫單身，不知道他的婚姻狀況，且兩人本來就是很好的朋友，平常會用開玩笑的方式互動，妻子僅因為兩人肢體接觸，就認為是婚外情。

但法院查看人妻拍下的影片，兩人確實有擁抱、接吻、牽手等親密行為，且兩人共事、又是朋友，得知人夫婚姻狀況並不難，認為小三應該知道對方已婚身分，因此判人妻獲賠30萬，全案可上訴。

(中時電子報)