扁：李登輝跟他說 對連戰很凊心 20:012020/07/01 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 扁：李登輝跟他說，對連戰很凊心。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁今天在新勇哥物語提到，2000年國民黨對前總統李登輝逼宮一事指出，李登輝跟他說，「對連戰很凊心（心寒）！」 陳水扁指出，1994年台北市長選舉，李前總統全力支持他的得意門生黃大洲，並沒有操作所謂「棄黃保陳」。2000年總統大選，李前總統始終相信他的內定接班人連戰一定會當選，從未在選舉過程支持阿扁。 陳水扁說，李前總統曾經告訴阿扁，他原本要在9月才辭去國民黨主席的，連戰要他越快越好。阿扁也勸李主席不要那麼早辭職，他則表示對連戰很凊心（心寒）！ (中時 ) #陳水扁 #李登輝 #連戰 #逼宮 #心寒 #清心 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市長補選最新民調曝光 李眉蓁、吳益政差距居然... - 政治 李登輝最新病情曝光！聽到1「關鍵字」眼睛會亮... - 政治 可能與台灣建交？「索馬利蘭」背景驚人！ - 政治 罷韓後的高雄 網一看驚呆：另類風光 - 政治 歐盟解封為何缺台灣 民進黨大老曝3點：陳時中卸責的最好說辭 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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