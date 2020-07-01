前總統陳水扁今天在新勇哥物語提到，2000年國民黨對前總統李登輝逼宮一事指出，李登輝跟他說，「對連戰很凊心（心寒）！」

陳水扁指出，1994年台北市長選舉，李前總統全力支持他的得意門生黃大洲，並沒有操作所謂「棄黃保陳」。2000年總統大選，李前總統始終相信他的內定接班人連戰一定會當選，從未在選舉過程支持阿扁。

陳水扁說，李前總統曾經告訴阿扁，他原本要在9月才辭去國民黨主席的，連戰要他越快越好。阿扁也勸李主席不要那麼早辭職，他則表示對連戰很凊心（心寒）！

(中時 )