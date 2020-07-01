(20:45更新）

大陸全國人民代表大會昨日(6月30日)通過《港區國安法》草案，並於即晚11時刊憲生效，有網民發起於7月1日在港島遊行。香港警方於下午對遊行舉旗警告，至晚上8時，警方拘捕超過300人，當中9人（5男4女）以涉嫌違反香港《國安法》被捕，包括涉嫌展示港獨標語2名男女。其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和管有攻擊性武器等罪。

據香港警察官方臉書表示，自中午起，銅鑼灣及灣仔一帶有人羣集結叫囂、縱火堵路，有社區設施及多間商店被暴徒破壞。儘管警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次發出口頭警告，要求羣眾停止違法行為，但人羣拒絕依從指示，繼續四處堵路破壞，警方遂採取拘捕行動。

截至晚上8時，警方拘捕逾300人，當中5男4女涉嫌違反《港區國安法》，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和管有攻擊性武器罪等。

香港警方稱，絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。警方正在現場一帶繼續採取拘捕行動，警告羣眾立即停止違法行為。

據《東網》報導，下午約1時起有逾200人在銅鑼灣Sogo門外聚集，隨後聚集人士與警方發生衝突，有多名示威者以雜物堵路、縱火並且以磚頭攻擊警察，另外有多間咖啡店、糕餅店的落地窗遭擊碎。議員尹兆堅疑因使用擴音喇叭，警方制止未果，被警員施以胡椒噴霧後鎖上索帶，以涉嫌「阻差辦公」拘捕。隨後多名政治人物與警方發生衝突，多人被捕。

報導說，有一名男子時被截查時在背包內發現一支港獨旗幟，警方以涉嫌違反國安法將他拘捕，成為國安法實施後首名被捕人士。下午近3時，警方於銅鑼灣東角道發現一名女子正展示「香港獨立 Hong Kong Independence」的標語，該女子同樣涉違反《港區國安法》被捕，警方檢取有關物品作證物。

警方表示，傍晚6點在銅鑼灣波斯富街，防暴警察舉起藍旗警告，要求非法集結示威者散去，但現場仍然有超過百人聚集。截至下午5時半共拘捕逾180人，但到晚間8時被捕人快速增至300人，其中9人（5男4女）涉嫌違反香港《國安法》被捕，包括涉嫌展示港獨標語2名男女，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和管有攻擊性武器等罪。

此外，警方較早前封鎖多條街道，同時港鐵銅鑼灣站的D1及E出口亦封閉，有大批市民在希慎商場內聚集高叫口號。鵝頸橋底亦有數百人聚集，當中有人高叫「港獨」口號。

(中時電子報)