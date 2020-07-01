台南玉井真理家族前輩堂遭縱火一案造成7死2傷，21歲犯嫌曾文彥年初遭台南地檢署依殺人罪嫌等起訴，建請處以死刑，台南地院委託成大、嘉南療養院已完成精神鑑定，但報告結果尚未出爐。曾文彥卻無情表示「只要達成目的就好，死幾條人命跟我無關」。

曾文彥曾多次對擔任醫生的爸爸動粗，家人只好賣掉豪宅，搬到有門禁管制的大樓。曾嫌在外租屋，父母不但給他生活費，還替他付租金，錢還是不夠花，曾文彥在犯案前回家討要2萬元遭拒，沒錢花的他要求再住進佛堂也遭拒，沒想到竟因此懷恨在心而縱火。

曾文彥出庭時不帶感情表示「只要達成目的就好，死幾條人命跟我無關」。（圖／翻攝畫面）

根據《聯合新聞網》報導，此案1日下午再度召開準備庭，曾文彥5月底已完成精神鑑定，嘉南療養院報告已完成，成大醫院部分正由鑑定團隊撰寫報告當中。法官表示，報告出來後，會盡快讓被告表示意見。

法官也詢問曾文彥及其辯護人關於延長羈押與否等意見，然而曾文彥等人都表示沒意見，曾文彥本人更冷血不帶感情地表示「只要達成目的就好，死幾條人命跟我無關。 」

台南玉井2019年12月14日發生一起嚴重火警，21歲嫌犯曾文彥在真理前輩堂縱火，導致7死2傷慘劇，事後還嗆「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個！」檢方求處死刑，但曾文彥卻在法庭上表示要做精神鑑定，還堅持要在自己指定的醫院進行。縱火後曾男還在火災現場停留冷血「觀賞」了好一陣子，才打電話向警方自首。

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(中時電子報)