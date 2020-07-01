資深女歌手蘇霈出道28年，個性隨和又熱心助人，在演藝圈有許多好友。日前蘇霈無預警爆料5年前一名女星向她借錢卻沒還，甚至反過來恐嚇她，她為了不讓其他人受騙，決定說出來；沒想到釣出遭指控欠錢的女星，反嗆「要弄我就來」，雙方說法不同，讓粉絲看了一頭霧水。

6月19日蘇霈突然在臉書公開曾金援一名女星，但過了5年不僅錢沒有拿回來，身邊還有其他朋友也受害，讓她無奈之下，只好發文集結其他借錢給女星的人，大家商討要如何進行下一步；蘇霈在文中雖然明確指出女星是誰，但透過底下留言得知她講的人是女歌手沈芳如，她也說自己已將對方封鎖，當作不認識。

許多粉絲通通為女神抱不平，認為她應該把錢討回來；不過，今（1）日沈芳如在臉書發文，怒嗆「要弄我就來，別一口仁義道德，修佛是嗎？…心地好點，別自己做那麽難看的事，還說別人」，儘管她沒指出在說誰，但網友都認為她是在回應被蘇霈指控的事情。

(中時電子報)