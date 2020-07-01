美國新冠肺炎新增感染人數飆至新高，但迄今仍未要求全國人民戴口罩，繼多位政界人士疾呼政府應下達口罩令之後，投資銀行高盛（Goldman Sachs）也提出，若能強制全美人民戴口罩，不但可減緩病毒擴散，無須再實施封鎖遏止疫情，讓美國經濟免於1兆美元的損失。

高盛最新報告指出，若美國政府下達強制口罩令後，可讓口罩人口比重提高15個百分點，讓單日新增病例增長率減少0.6～1個百分點。

分析師認為，強制戴口罩可取代嚴格封鎖措施，該國可避免因封鎖禁令而造成國內生產毛額（GDP）5％、換算約1兆美元的損失。

新冠肺炎感染案例激增，促使美國一些州政府決定暫緩或取消重啟經濟計畫，目前政界呼籲強制全民戴口罩的聲浪日益高漲。

紐約州長庫莫（Andrew Cuomo）先前已簽署該州行政命令，要求民眾在疫情期間出入公共場所必須戴口罩，他呼籲美國總統也應該以身作則。

一直以來，美國總統川普並不重視戴口罩的重要性，也從未公開戴口罩，而且還反駁外界對他應戴口罩的建議。

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(中時電子報)