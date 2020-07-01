本土劇男星涂晨洋。(水舞娛樂提供)

本土劇男星涂晨洋與名嘴許聖梅最近參加三立《婆媳當家》錄影，分享皮膚保養的心得，兩人先前的皮膚都有狀況，涂晨洋在青春期長了滿臉的青春痘，之後不但留下了惱人的痘疤與凹洞，油性肌膚的他毛孔也異常的粗大，因此，年輕的時候大家都叫他「豆花」；而許聖梅則是因為皮膚黑，常被叫「烏骨雞」，步入中年後更要努力與地心引力對抗，十分辛苦。

許多藝人為了在鏡頭前展現完美的一面，定期到醫美診所維修已司空見慣，但涂晨洋為了愛美，竟然掛急診，還差點送命。不久前涂晨洋為了省錢，在友人的介紹下，前往一家醫美診所進行電波拉皮的治療，該醫美診所進行電波拉皮的治療時，為了降低顧客的疼痛感，都會注射麻藥讓患者入睡，就在治療的過程中，原本黏貼在後腰的鐵片脫落，造成燙傷。

一開始涂晨洋不以為意，覺得應該過幾天就會復原，自己還到藥妝店買了些藥膏擦拭，沒想到病況急轉直下，之後不但去掛急診，而且醫生還替涂晨洋進行了清創手術，然而在貼了無數次的人工皮治療後，傷口雖然復原了，卻在後腰留下了一個難以抹滅的疤痕。涂晨洋常自嘲，幸好自己不是女生，不然這麼難看的疤痕，將來怎麼穿泳裝？

還有一次，為了改善眼窩凹陷的問題，涂晨洋在網路上搜尋評價不錯的店家，選定了一家顧客幾乎都留五顆星的醫美診所，沒想到施打完畢後，不但大小眼，整整兩個月的時間都沒辦法接通告，而且朋友見到涂晨洋都以為他長針眼，令涂晨洋百口莫辯，最後雖然拿回了部份的金額，卻也讓涂晨洋上了寶貴的一課，施作任何醫美課程一定要找合格的診所與值得信賴的醫生，才不會因小失大。

(中時電子報)