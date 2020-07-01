「安心旅遊補助方案」今（1）日正式上路，搭配7/15啟用的振興三倍券使用，全台各大飯店業者無不爭相釋出優惠方案、搶攻暑假旅遊市場商機！其中，台灣最大文創設計旅店集團－承億文旅旗下六間飯店，共同推出「買千送千翻倍送」優惠方案；暑假期間，六間飯店同時規劃不同主題的藝術策展，等著旅人來欣賞。

承億文旅表示，自7/4起，凡透過官網、電話訂房滿1,000元，即加贈千元折價券可使用至明年3月；7/15前住宿滿3,000元，除獲得3,000折價券外，承億文旅加碼加贈1,000元共4,000元，若搭配振興三倍券使用、相當於讓旅客以1,000元得到6倍價值。承億文旅表示，發行面額500元折價券限量3萬組，等同加碼1,500萬元，助攻國內旅遊。

承億文旅董事長戴俊郎表示，承億文旅深耕台灣多年，以一館一城市一文化主題為特色，看好暑假及下半年國內旅遊風氣，報復性國旅不能只是曇花一現，而是要細水長流，因此提供承億文旅千元折價券搭配政府的安心旅遊補助，讓旅人不僅玩到今年10月，更延長到明年3月。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，除政府的安心旅遊補助方案外，各縣市紛紛也祭出加碼活動。舉例來說，承億文旅在嘉義市的2間飯店－桃城茶樣子、嘉義商旅，配合嘉義市政府加碼500元給自由行旅客；承億文旅「花蓮山知道」，則搭配花蓮縣政府加碼入住花蓮，即可參加汽車抽獎活動。

簡巧珊進一步表示，承億文旅集團在台灣共有六間文創設計旅店，各館風格文化特色各異，每間皆為時下文青旅人必朝聖打卡點。暑假期間，承億文旅也準備好不同主題的藝術策展等旅人來欣賞。

7月開始，桃城茶樣子、嘉義商旅將聯手工研院，以「東石蚵殼循環生態美學」為主題，舉辦期間限定的海風藝術營；台中鳥日子將以南投竹山的竹子為主題策展；淡水吹風及花蓮山知道，則以陶藝設計品為題策展；墾丁雅客小半島以海洋動物保育為主題策展。

(工商 )