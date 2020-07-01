桃園》

姜霏／桃園報導

桃農業局上周宣布預計編列200萬的抽獎行銷活動，遭桃園市長鄭文燦駁斥：「有人會為了抽獎特別來桃園消費嗎？」，鄭1日一改抽獎行銷，宣布補助各校戶外教學，加碼200萬元補助經費，每班補助1萬元，預計可提供200個班次，讓學生接觸農事體驗活動。

因應疫情趨於穩定，中央政府祭出三倍券等振興方案，桃市府也相對推出多種振興優惠，原桃農委會預計讓來桃園農遊場家的旅客抽獎，分別於9月及12月送好禮，並鼓勵前5名的人氣商家，藉此來緩和疫情的經濟慘況，不料遭鄭文燦質疑不會有人為了抽獎而來桃園玩。

鄭文燦1日表明為了讓振興效果更直接明確，農遊券的加碼方案將會補助桃市各級學校校外教學，鄭文燦鼓勵學校可以帶領學生做農事體驗及學習相關食農教育，針對本市公私立幼兒園及各級國中小學，加碼200萬元補助經費，每班補助1萬元，預計可提供200個班次，而校外教學的行程會至少規畫2處以上的農遊場家，振興券改由發放制將更有效的幫助桃市商家。

截至目前教育局除了現有的13條遊程之外，將再納入合格農遊券合格商家名單，提供給各級學校更多的選擇，可以替桃市的休閒業者吸引更多的客流量，直接達到振興的效益。

(中時 )