桃園市長鄭文燦1日表揚榮獲「2020年總統教育獎」的學生，包括入選聽障羽球國家代表隊的沈彥汝、患有裘馨肌肉失養症仍展現藝術長才的簡冠禾等6人，鄭讚他們永不言棄、克服命運，勉勵他們持續挑戰自我、開創美好人生。

今年的總統教育獎，桃園總計有6位學生獲獎，田心國小簡冠禾罹患裘馨肌肉失養症，但他克服障礙並鍾情於藝術創作，為自己找到生命的另一片天地；霞雲國小林寶成曾受家暴，是令人頭痛的叛逆學生，卻在輔導中投身程式設計，在發明展屢獲佳績；長興國小簡霖恩不因年幼失怙喪失志向，在語文競賽、泰雅射箭比賽都獲冠軍，允文允武，樂觀面對生命。

大園國中薛玟玟自幼與父母追隨歌仔戲團營生，因教練楊啟滄啟發，與鉛球結緣，在2019年全國中等學校田徑錦標賽中囊獲鉛球、鐵餅雙料冠軍；大成國中田韋恩患有先天性心臟病，3度手術飽受經濟與健康磨難，仍積極上進，以護理師為志向。

體育大學沈彥汝同學克服先天重度聽障的阻礙，多次入選聽障羽球國家代表隊，出征國內外都獲優異成績，讓鄭文燦也讚：「無聲的世界更需要關注！」鼓勵6名優秀學子生命可以翱翔，創造自我價值。

(中時 )