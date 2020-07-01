政府6月17日宣布讓11國的2238位境外生可以返台，但到今天下午5時，已入境僅32人。教育部表示，從今天起，新增寮國及柬埔寨的境外生也可返台，同時，暑假期間將開放讓大學獨棟或獨層的宿舍也可做為境外生檢疫的場所。

教育部表示，到今天下午5時止，核准257個境外生入境，已完成入境32人。 除了原先的11國，指揮中心今天宣布再增加寮國、柬埔寨二國的境外生也可返台，教育部將配合辦理。寮、柬兩國尚未返台的學生人數約30人，其中屬於目前開放對象的應屆畢業生約4人。

第一批境外生返台人數很少，主要是規定他要去檢疫旅館進行檢疫，他們嫌貴。教育部表示，大學如執行境外生校外居家檢疫的管理措施完善，且校內外已備妥業經地方衛政單位檢核符合檢疫場所規格之獨棟宿舍及獨層宿舍，則教育部將依整體境外生檢疫狀況、該校校園防疫準備等條件，預計暑假期間開放啟用校內外合格之獨棟宿舍及獨層宿舍來作為境外生檢疫用途。

(中時 )