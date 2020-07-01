中華電信轉投資公司資拓宏宇1日舉辦董事全面改選，並經董事會通過，推選中華電信數據分公司總經理兼中華電信研究院院長林昭陽擔任資拓宏宇董事長。

資拓宏宇2019年營收23.7億元，每股稅後盈餘（EPS）1.84元，林昭陽表示，中華電信期許資拓宏宇三年內營收翻倍成長，並且以上市櫃為目標。

資拓宏宇最初是從資策會資通所獨立出來成立的新公司，今年年初、中華電信將持股比重從原本3成增加至目前的52％，成為資拓宏宇最大股東。

中華電信總經理郭水義日前表示，今年有機會看到資拓宏宇在SI系統整合領域「跳躍性的成長」， 中華電信將扶植資拓宏宇成為大型的系統整合公司。未來並將複製中華精測模式，推動資拓宏宇上市櫃。市場人士分析表示，資拓宏宇在系統整合領域表現出色，未來中華電信積極推動資拓宏宇上市櫃後，後續為中華電信挹注轉投資收益可期。

資拓宏宇定位在專業資通訊服務公司，曾參與財政部賦稅再造計畫，開啟資料專標案經營之門，加上資拓宏宇已自主研發自動化機器學習工具(iML)、物聯網平台等，林昭陽強調，資拓宏宇未來將積極展開數位化轉型，透過AI人工智慧、物聯網、雲端及大數據工具，發展雲端AI平台，拓展資拓宏宇在資料專標案以外的創新業務。

另外，資拓宏宇未來也將擁抱交通科技領域，擴大智慧交控、軌道工程業務。除此，也會與研華共同攜手合作，發展創新業務。目前研華是資拓宏宇第二大股東。

除了台灣市場，未來也希望進一步拓展海外市場。林昭陽表示，資拓宏宇在智慧交通等智慧城市相關解決方案，未來可以複製至國際市場。

(工商 )