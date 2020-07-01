前中華男籃國手周士淵，近日遭到前妻爆料離婚前狂上酒店找小姐，離婚後不付贍養費，甚至還和直播主拍片，網路上引發不小爭議，周士淵在沉默了數天後終於出面回應，每個月都有給贍養費，也沒有去拍片，這是子虛烏有的事情。

多次入選中華隊國手的周士淵，目前是裕隆隊助理教練，結婚10個月就離婚，周士淵前妻上周在個人IG爆料，指稱周士淵在還沒離婚前就狂上酒店找小姐，甚至離婚後還有人打來要找周士淵，更扯的是，周士淵離婚後沒有照規定給贍養費以及雜費，用小孩子來塑造好男人形象。

針對與直播主拍片的事情，周士淵澄清，只不過是和朋友的私下聚會，根本就沒有拍片的事情，外界不要妄加猜測。

周士淵表示，與前妻離婚是自己做得不好，對前妻非常抱歉，但無法接受她的不實指控。」至於前妻指控沒有按時繳交贍養費，周士淵強調，每個月都有給，而且還有匯款單據可以證明。

周士淵說，「個人私事沒有處理妥當造成球團形象受損，深感抱歉，希望外界別在無中生有了，讓我有時間與前妻好好溝通解決所有事情。」

(中時 )