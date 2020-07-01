美國頂級牛排餐廳「Smith & Wollensky」因為在電影《穿著PRADA的惡魔》裡，是惡魔總編輯米蘭達指定要的牛排餐廳，也是股神巴菲特的愛店，在台灣打響知名度，而Smith & Wollensky自2018年起在美國開始推出期間限定的「極致全牛饗宴」，囊括從牛鼻子到牛尾巴等，來自牛隻10個部位的美味料理，廣受國外老饕好評，而身為亞洲唯一分店的台北店去年便開始籌備跟進，終於要在7月隆重上桌。

「極致全牛饗宴」共有10道來自牛隻10種部位的美味料理。（Smith & Wollensky提供）

顛覆一般人對於美式牛排館「一大塊牛肉、調味較簡潔」的印象，「極致全牛饗宴」更是Smith & Wollensky首次推出如此精緻化的套餐，不過對於一向走高級餐飲路線的Smith & Wollensky來說，似乎也毫無違和感。特別的是，這套套餐特別調製出多款醬汁，並搭配燉、烤、熬、煮、炙燒、油封等不同烹飪手法打造，包含義式、法式、英式、俄式、美式、甚至越式風味，都能在這10道料理中一次嘗遍，相當考驗廚藝團隊功力。

牛尾、牛骨髓 越式河粉。（Smith & Wollensky提供）

煙燻牛肩生牛肉。（Smith & Wollensky提供）

Smith & Wollensky總部行政主廚馬修表示，全牛餐的構想從十幾年前就開始醞釀，他每年走訪簽約牧場，確認牛隻狀態與品質，更加深了這個概念，而Smith & Wollensky擁有42年正統乾式熟成技術，廚師們皆有良好的訓練，對於牛隻十分了解，能將全牛各部位特色發揮至淋漓盡致。

牛胸肉冷派。（Smith & Wollensky提供）

限時限量供應的「極致全牛饗宴」主打「Nose-to-Tail（鼻子到尾巴）」，從牛頰到牛肩、胸、腹、腰、肋脊、腱甚至牛尾都入菜，一道道地讓饕客完整品嘗全牛的精華美味。打從前菜的「燉牛腱」、「煙燻牛肩生牛肉」和「牛尾、牛骨髓 越式河粉」，清爽開胃，讓人越吃越食慾大開，而到重頭戲的主菜更包含牛小排、菲力、紐約客、老饕牛排等，集結各有獨特滋味的4大部位讓饕客大享口福。

牛頰牛肝菌麵卷。（Smith & Wollensky提供）

主菜中使用牛腰肉、以經典英式手法呈現的「威靈頓菲力牛排」作法費時費工，菲力舒肥後以大火烤上色，而外層則包裹蘑菇泥與酥皮，刷上蛋液後再烤至酥香，口感層次相當豐富，而搭配的馬德拉醬則讓滋味更香濃，不僅深受許多饕客喜愛，也是Smith & Wollensky台北店廚藝總監傑克森在這套套餐中的最愛料理。

炙燒牛小排。（Smith & Wollensky提供）

威靈頓菲力牛排。（Smith & Wollensky提供）

餐後甜點「烤乳酪 法國吐司」也擄獲大批饕客的心，牛奶吐司裹上蛋蜜汁，煎到外酥內嫩的口感，搭上烤至半融化的卡門貝爾乳酪，而楓糖及蔓越莓芥末醬更讓整道料理有甜而不膩的滋味，連不常吃甜點的饕客也忍不住多嘗幾口。

烤乳酪 法國吐司。（Smith & Wollensky提供）

餐廳特別請專業侍酒師Tony精選4款酒品搭餐，除了香檳與紅酒，還選用了近年在國際間流行的清酒佐餐，而這次全牛饗宴的菜單結合多國跨界料理手法，餐點風味獨特且鮮明，因此挑選重點為搭餐包容性高，風味豐富具有層次，且香氣飽滿的優質酒款。

7月23日的「極致全牛餐酒晚宴」，10道料理與侍酒師悉心搭配的4款酒，每位6300元。（何書青攝）

不搭佐酒的「極致全牛饗宴」每位4800元，10道料理加起來份量十足，對高級牛排館同時又是景觀餐廳來說相當划算，賓客也可以每位2200元的加購價，享用4款美酒；另外還有販售7月23日僅此1場的「極致全牛餐酒晚宴」，10道料理與侍酒師悉心搭配的4款酒，並由主廚與侍酒師帶路，向饕客介紹餐點與酒款搭配，每位6300元。

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