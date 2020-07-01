為因應新冠肺炎帶來的經濟衝擊，政府推出「振興三倍券」刺激買氣，今天(1日)開始預購，專家也紛紛出面教學CP值最高的用法，不少網友也在網路上詢問求教學，卻遭鄉民留言嗆「才2000不要東想西想，時間省下來直接爽花比較實在」。

三倍券開始預購，但使用上有諸多限制，也引起網友熱烈討論該怎麼使用最划算，不少人紛紛分享綁定信用卡、或是搭配四大超商、街口支付等使用方式。一名網友在PTT發問「三倍券要怎麼用才超值」，表示實在不知道要綁信用卡還是去超商買，徵求三倍券專家教學。

底下鄉民紛紛留言不要花時間想這些有的沒的：「才2000不要東想西想，時間省下來直接爽花比較實在」、「最優惠的都已經登錄結束，搶不到啦」、「沒需求不買最超值，省1000」、「花一堆時間搶名額搶優惠的成本都大於優惠了」，也有人給建議：「我綁美式賣場那張信用卡，7/15後去買一次就滿額了」、「綁信用卡最方便，花不到3分鐘」、「連花點時間多賺2千都懶，那你真的不缺錢」。

(中時電子報)