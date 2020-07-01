死會的企鵝妹人氣不減，日前有乾爹斗內5千美元（約新台幣15萬元）要求她剃毛，她秒答應開直播公開全程。(圖/ 摘自企鵝妹Twitch)

南韓遊戲實況主企鵝妹（윰찌니，Jinny），因為外型甜美爆紅後話題不斷，不久前才傳出和美國實況主Esfand同居並訂婚，讓不少粉絲心碎；但死會的企鵝妹人氣不減，日前有乾爹斗內5千美元（約新台幣15萬元）要求她剃毛，她秒答應開直播公開全程。

日前企鵝妹收到男粉絲私下傳訊息，問她能否剃掉眉毛，做到的話馬上就斗內5千美元（約新台幣15萬元），她一開始以為對方在說笑，就跟著打哈哈答應「好啊」，但沒多久她的帳戶馬上收到錢，她才知道粉絲是認真的；不過，她認為實況主答應粉絲的事情就該做到，於是特地先詢問爸媽替眉毛一事，果真被極力反對。

儘管企鵝妹的媽媽要她趕快把錢還給粉絲，但她堅持要守信，馬上開直播替眉毛全程給粉絲一起參與，讓不少人讚賞她說到做到的個性，紛紛表示會繼續支持她；企鵝妹的爸媽看到她少了眉毛的照片只能無奈搖頭，但仍說會支持她的每個決定。

(中時電子報)