新北市警察局暑期「青春專案」開跑，被網友譽為「國民女友」的藝人祈錦鈅，擔任新北市警局代言人，與耕莘護校、丹鳳高中及頭前國中等熱舞社同學及少年警察隊、婦幼警察隊及土城分局等員警共同拍攝宣導短片「2020青春洋溢、咚滋咚滋、跳起來！反毒健康操」，，宣導「三不！二拒！」不吸毒丶不飆車丶不加入幫派丶拒當詐騙車手丶拒絕兒少性剝削。
祈錦鈅表示，反毒這個主題青少年和社會大眾都很熟悉，但還是要好好宣導，結合舞蹈是希望大家不要覺得「反毒」是刻板的主題，這次除了穿警察服、少年隊制服、也結合頭前國中、丹鳳高中、耕莘護校的學生制服，在影片中大玩變裝秀換了6個造型很過癮，拍攝參與人數超過200人，希望透過學生的參與，讓反毒議題更深入校園。
新北市警局表示，7月2日起為期9周，在祈錦鈅的臉書推出合作直播節目《警鈅來了》，透過祈錦鈅在網路的人氣，加強宣導暑期預防犯罪，在這直播節目將透過深入的訪談讓警務工作更被了解，也會看到警官們私底下的一面。
(中時 )
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