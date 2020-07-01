印度7月立即大刀闊斧禁止在當地使用大陸多款App，消息稱此舉將重挫此前大規模在印度布局的大陸獨角獸字節跳動，恐為此失血60億美元成最大輸家，而傳字節跳動將在本周與印度官員針對禁令進行會談。
路透報導，印度已經要求電信商禁止對59種大陸App的訪問，也聯繫蘋果與谷歌，要求在應用商店刪除這些App。
該禁令將對字節跳動造成嚴重打擊，Sensor Tower最新數據稱，字節跳動王牌產品TikTok與抖音在2020上半年以6.26億次下載量成為全球最受歡迎的App，但增長最快的印度市場如今禁止該產品將直接扼殺產品的成長，TikTok有約3成的下載量來自印度。
此外，字節跳動才剛在2019年宣布要在印度投資10億美元，且在當地有2千名員工。36氪引述知情人士說法，產品在印度折戟的窘境，將讓字節跳動損失逾60億美元，可能超越其他公司損失的總和。
路透指出，字節跳動將在本周與印度官員針對這項禁令進行討論，尋求澄清機會。
(工商 )
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