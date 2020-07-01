一名37歲的加拿大華裔女子，被美國聯邦調查局（FBI）盯上且遭逮捕，原因是因為購買生化武器，新聞曝光後引起網友譁然，擁有高學歷、令人羨慕工作的女子，為什麼冒著失去一切的風險，也要上網買生化武器？

居住在加拿大的華裔女子劉思婕（sijie Liu），透過暗網（dark Web）找到一名在美國販售生化武器的賣家，向他購買了10毫升的毒素，還有其他裝備，包括圍裙、口罩還有手套等，下訂後劉思婕與賣家約好地點，接著她開車打算跨越邊境到美國取貨，出境時她向海關表示要前往大福克斯（Grand Forks）購物。

但劉思婕並沒有到大福克斯，而是前往收發站領取包裹，領完後她回到美加邊境，隨即被埋伏在這裡的FBI逮捕，原來那位美國賣家，就是FBI調查人員；劉思婕一看到FBI，連問都沒問，馬上坦承「我知道我做錯了」，接著打電話給丈夫，表示自己已經被逮捕。

令許多人好奇的是，劉思婕與FBI達成認罪協議，最後被判處6年有期徒刑，至於為什麼要購買化學毒素、她是主謀還是只是一顆棋子，最終目的究就是什麼，FBI拒絕透露。劉思婕畢業於加拿大曼尼托巴大學（University of Manitoba），擁有工程學碩士，在波音公司（飛機製造商）工作12年，擔任工程師、商業營運專家職位。

(中時電子報)