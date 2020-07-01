《香港國安法》已於6月30日深夜11時正式生效。今天（7月1日），香港防暴警察在銅鑼灣一帶戒備，有港媒注意到，幾隊穿著警察背心的便衣警察上身佩戴行動呼號的位置，放置了粉紅色卡紙，上面寫著英文字母「N」及一個數字。港媒引述消息稱，該批警員是警隊為國安法新設部門人員，「N」即指「National」（國家）。

報導稱，今天下午1時，在維園噴水池附近，在場的5名便衣警員身穿警察背心，值得注意的是，警察背心上的行動呼號為粉紅色，上面寫有字母「N」及一個數字，相信英文是小隊稱呼，數字用來區別警員身份。

報導稱，該批警員均戴有耳機並配備頭盔，每當有防暴警員截查某些人士時他們都會上前查看，但未見進行記錄。

報導引述消息稱，該批警員是警隊為國安法新設部門「國家安全處」人員，「N」即指「National」，與防暴警的藍色卡紙有別，因急切需要而未來得及設計。

(中時 )