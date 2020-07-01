嘉縣阿里山鄉茶山國小首度舉辦戶外瀑布畢業典禮，社區學校總動員，給唯一一名畢業生最難忘的回憶。（鄭佩茜提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣阿里山鄉茶山國小首度舉辦戶外瀑布畢業典禮，社區學校總動員，給唯一一名畢業生最難忘的回憶。（鄭佩茜提供／張亦惠嘉縣傳真）

畢業季到來，嘉義縣今年有3所國小只有1名畢業生，分別是竹崎鄉光華國小、阿里山鄉茶山國小及梅山鄉大南國小安靖分校，3校都於1日舉行畢業典禮，其中茶山國小別出心裁將典禮場地移至珈雅瑪瀑布旁，社區、師生總動員，給唯一的畢業生最難忘的回憶。

烈日下阿里山鄉珈雅瑪瀑布掛起茶山國小畢業典禮的布條，布置好的會場融合瀑布風景，相當別緻，茶山國小今年首度將畢業典禮場地移至學校附近的伽雅瑪瀑布旁，校長鄭佩茜說，今年畢業生特別少，國小部1人、幼兒園1人，因此才有這個天馬行空的想法。

僅有1位畢業生的畢業典禮會場卻熱鬧非凡，鄭佩茜表示，大約1個月前跟茶山村長李立德、社區發展協會理事長方正華及家長會長李錦華討論並開始籌備，部落村民一起出力幫忙，包括叫來怪手整地、用麻竹綁成貴賓席，村民用自己的方式給學校最大的支持，加上茶山村有多位急流救生員，學生的安全絕對沒問題，雖籌備過程很辛苦，要泡在水裡工作，還有老師曬傷，但相當值得。

(中時 )