1位熟女日前獨自一人到診療所做復建時，卻遇到1位加藤鷹附體的復建師。據了解，熟女在躺好準備接受治療時，復建師竟然試圖將自己手指伸入女子深處，待熟女驚嚇到立即正面朝上，卻又遭到雙峰遭襲，熟女氣的告上法院，事後復建師被判定有期徒刑5個月。

熟女表示，當天自己前往診療所，考量讓復建師能快速觀察狀況，先行主動將上衣與褲子脫去，等到復建師來時，卻不曉得竟然遇到1隻披的白袍的狼，復建師先是假藉得知身體狀況，進而把雙手放在熟女背上，接著不斷往屁股處下移，最後復建師竟像是知名AV男優加藤鷹附體似，將手指伸入屁溝裡再逐漸往熟女深處進入，女子驚嚇連忙翻身轉正，不料復建師卻改口幫忙觀看一下胸口處，雙手直接往熟女的雙峰處撫摸，熟女立刻大聲斥責才制止繼續被性騷擾，並在結束看診後，立即直奔法院提出告訴。

法院審理時，熟女將證物拿出，並說明復建師事後有打電話向自己坦承道歉，但對於整個性騷擾過程卻閉口不提。復建師反駁，他並沒有對熟女做出任何性騷擾行為，會打電話道歉純粹只是關懷病人。法官認為，復建師事後打電話道歉相當可疑，因為沒做錯任何事，為何要連忙道歉。同時，也驚由調查發現，熟女當天需做的療程，根本不需要女子躺在床上，證明復建師有罪，判定有期徒刑5個月。

據了解，元配與自己老公已共同在工地上班多年，由於家中財務近來較為吃緊，老公才不得已向小3借款周轉，怎知卻被元配發現，進而談判不攏發生小3謀害篡位的情節上演。

(中時電子報)