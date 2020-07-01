全球新冠肺炎確診破1060萬例，OECD也下修全年GDP預測萎縮至6.0％；富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，今年冬季疫情是否在北半球捲土重來是觀察重點，若爆發二次大流行，不僅經濟衰退、再度面臨下修壓力，全球經濟預估要到2022年才有機會看到曙光；若各國做好充份準備，且未出現大流行，最快明年3月或慢一點9月就有復甦跡象。

在復甦的型態上，羅瑋表示，以製造業為主的亞洲經濟體，包括陸、台、韓、越南等，工廠正常運作，但歐美終端需求不振、等不到訂單，待歐美經濟體解封後，亞洲製造業國家的復甦型態將呈NIKE型；美、德、日等先進國家有機會呈U型或W型復甦；仰賴觀光旅遊服務業為主的星、港，以及巴西、印度、南非等疫情嚴峻國家，可能呈現L型走勢。

羅瑋今在富邦金控舉辦「富邦財經趨勢論壇」，以主講「下半年全球經濟關鍵趨勢暨金融市場展望」時指出，下半年市場仍存在四大不確定因素，都將牽動經濟及金融市場動向，包括新冠肺炎疫情、美國總統大選、貿易衝突及油價戰爭。

羅瑋進一步指出，疫情造成經濟前景惡化，讓市場喪失信心，連帶降低石油市場需求牽動油價；而近期川普民調支持度下降，加上種族衝突仍在延燒，若川普為鞏固支持鐵票、移轉國內不滿情緒，再次施壓大陸、歐盟挑起貿易衝突，將對市場造成負面影響，當金融市場出現劇烈動盪時，Fed是否還有能力持續大力介入，也是不確定因素。

值得留意，近來鐵礦砂期貨價格上漲，羅瑋認為，不是景氣好轉，而是疫情嚴峻，無法正常開採，導致供給下滑、價格上漲；而在寬鬆貨幣與避險需求帶動下，預估黃金價格會持續上揚。

(中時 )