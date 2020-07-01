紙風車劇團長年跑遍台灣各個鄉鎮，將兒童戲劇帶到孩子面前，十餘年下來累積無數死忠戲迷。然而今年卻陸續碰上疫情及火劫，讓紙風車無法回歸舞台。面臨疫情趨緩，藝文活動不再限制人數之際，他們也積極處理火災後續，將因火災損失的布景道具一件一件做回來，終於將在這周迎來疫情後的第一場演出，讓戲迷歡欣不已。

火劫後第一場演出，由在疫情期間擔任紙風車線上劇場主持人的「巫頂」挑大樑，擁有魔法掃帚、能夠遨遊世界的巫頂，在《巫頂環遊世界》戲碼中，領著小朋友飛往賣火柴的少女面前、造訪雅典欣賞奧運比賽、到非洲聽聽當地居民對動物的神秘傳說。藉由各國的童話、傳說及神話，讓孩子體驗多元與各個民族的豐富文化。

紙風車劇團表示，此回疫情後第一場演出是與中信慈善基金會合作的「點燃生命之火全民愛心募款運動」，本預計於今年2月15日就開跑的演出，因新冠

肺炎疫情影響，只演出3場就被迫中止。下半年也將繼續為各地孩童帶來39場演出，預計演出至明年6月。

《巫頂環遊世界》將在7月4日與7月5日分別在桃園市龍潭區高原國小及彰化縣埤頭鄉大湖國小演出，開放觀眾免費入場、自由入座。

(中時 )