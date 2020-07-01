港版國安法通過，不少動漫迷開始回顧曾在動漫中出現的香港景點。其中動畫導演押井守1995年的電影《攻殼機動隊》，就是以香港為背景，刻畫AI機器人在城市中執行任務，反思「我是誰」的問題。

牽猴子整合行銷負責人王師表示，香港一直是亞洲具指標性的城市，因歷史形塑出東西方文明交會的獨特面貌。押井守執導的《攻殼機動隊》中，雖未明指故事場景是香港，但看到電影中擠滿中文字招牌的街道，以及霓虹燈閃爍場景，影迷也能馬上知道香港就是取材地。

王師表示，科幻電影常藉由東西方元素衝突、老城市建構未來世界，押井守透過充滿頹廢美感的香港場景，開啟不少創作者以香港為背景的末日想像，如電影《環太平洋》，也是在香港取材，「押井守讓未來有了具體想像，不只能看見記憶中的老香港，其中也包含許多台灣人從港片中可見的黑市議題等等，不少追逐打鬥的場景，像把香港變成戰場一樣。」

經營「老爹談影」粉專的影評人張智涵表示，《攻殼機動隊》主角素子在故事中，會經歷一番「我是誰」的思考辯證，押井守藉由招牌林立的香港街道，呈現資訊量洪流的外在世界，與素子的內心世界也有所連結，「資訊量過於膨脹時，反而事物意義會難以定位，也不知在其中能何去何從。」

張智涵表示，好萊塢推出的《攻殼機動隊》真人版電影，也是以香港為背景拍攝，「香港的科幻感來自擁擠街道與高聳大樓，複雜而狹窄的街道擁有無限神秘感，戲劇張力很足，高聳大樓更是最具未來感的象徵。」

《攻殼機動隊》是日本漫畫家士郎正宗於1989年首次連載的日本漫畫作品，因押井守在1995年推出的同名動畫電影而在國際間打響名號。長年下來，陸續產生電視動畫、真人版電影、3D影集等。

(中時 )