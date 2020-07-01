振興三倍券預購作業今上路，首日爆出大量人潮。經濟部統計到傍晚為止，就有超逾121萬人完成預購作業，比預期來的多。但是其中有6成選擇領紙本，讓希望衝數位的經濟部頗為失望。依照首日比例推估，中央印製1200萬份紙本券顯然低估，不夠領取。

經濟部這份統計只到今日5點為止，因紙本預訂可到晚上10點，數位為24小時，所以估計首日人數會超過150萬人。單以傍晚121萬人完成申請來看，其中6成有72萬多人選擇紙本預訂、數位綁定僅4成。

而紙本預訂有8成5是在超商機台，官網僅1成5。數位綁定中，高達7成1最多人選擇信用卡，2成3使用街口等行動支付，最少的是電子票證，僅6％多一些。

對於紙本預訂高達6成，經濟部顯然有點失望。官員坦言，數位申請確實不到預期標準，最好是一半一半最理想。

由於紙本印製費用較高，目前中央先印製1200萬份，數量已不少。但以首日申請比例來看，明顯將不夠用。先不把郵局預估有1000萬人上門領取算進去，假設2300萬台灣民眾都選擇預購，以現在6成想要紙本來說，就至少有近1400萬人，紙本券將不夠領取。

三倍券紙本券首波預訂要到7日截止，還有6天，經濟部不預估7天可能累計人數，只呼籲民眾分散申請。另外針對數位工具綁定推出「天天送你Gogoro VIVA Lite」抽獎活動，預計要從7月6日到10月31日止，抽出25台贈贈送，希望拉高數位領取人數。

經濟部提醒，完成紙本預訂的民眾，從7月15日起就可以到指定的超商、超市或藥妝店領取，數位綁定民眾則是從15日開始，消費滿3000元回饋2000元。

(中時 )