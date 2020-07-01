全球疫情有二次來襲風險，但在資金行情推升下，台股今盤中突破1萬1700點關卡；富邦投顧董事長蕭乾祥表示，台灣的經濟表現佳，加上全球科技供應鏈重要性提升，台股加權指數下半年有機會向上突破1萬2682歷史高點，甚至有一步挑戰1萬2800的機會。

蕭乾祥預估，整體台股股價淨值比（P／B）區間預估落在1.65~1.95倍水準，對應指數高低點位約在1萬700至12800點區間。

主計總處預估台灣今年經濟成長率為1.67％，仍維持經濟穩定的成長，相對於其他主要國家的經濟衝擊，是直逼金融海嘯的慘況，然而台灣這次與全球同樣面臨疫情影響，卻與過去金融海嘯、台灣GDP負成長1.6％完全不同的表現；蕭乾祥認為，中間最大的差異在於產業結構調整。台灣逐漸從過往的三角貿易與代工經濟轉型成為全球半導體及重要零組件的供應鏈重要伙伴。

近年台商回流，民間投資穩定成長，尤其是電子零組件（含半導體）產業投資金額不斷攀高，占整體製造業投資比重由10年前的59％，至去年已提升至65％，推升整體製造業的固定資產投資金額逼近1.5兆元，投資現在逐漸看到經濟轉骨的成效，台灣半導體與電子零組件的產值近十年來不斷成長，成為全球重要的電子元件供應鏈夥伴。

類股方面，蕭乾祥建議，以遠距商機、科技產品升級帶動的半導體與手機組件需求、綠能政策及高殖利率績優股四大主軸，做為輪動操作的標的。

除台股外，下半年陸股的科技股仍是投資人必需關注的重點；蕭乾祥以大陸GDP、陸股市值及上證指數股價淨值比（P／B）區間綜合分析，預估上證指數P／B評價區間將處於1.3~1.7倍水準，對應指數高低點介於2700至3300點區間。

(中時 )