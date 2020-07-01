明(2)日西南風持續影響水氣仍多，中南部及東南部地區可能整天不定時有局部陣雨或雷雨的機會，而太平洋高壓勢力仍未顯著增強，加上鋒面仍近，各地都有大雨以上程度降雨機會，其中北部地區及各地山區慎防局部短時豪雨甚至大雷雨發生的可能，民眾午後外出須留意天氣變化並攜帶雨具備用。

天氣風險公司氣象主播賴忠瑋表示，明(2)日天氣仍是稍微不穩定，原因在於西南風稍微增強且水氣增加，中南部迎風面地區雲量增多有陣雨，中北部及東北部地區午後雷陣雨的機率會更為明顯。

賴忠瑋指出，由於太平洋高壓向後退，北邊鋒面雲系稍微往南壓進入台灣北部海面，在鋒面前緣不穩定帶影響下若有水氣上來就有機率發展明顯的午後熱對流，因此這兩天雨勢會稍大些。

賴忠瑋說，周五(3)開始太平洋高壓再度增強，台灣附近水氣變少，一直到下周日(5)都會是相對穩定且炎熱的天氣，然而山區容易有午後熱對流發展，短時強降雨須特別留意。

另外明天中部以北及東半部地區白天天氣較為炎熱，高溫可達35至36度，南部中午高溫約32至33度，提醒民眾多加留意。

(中時 )