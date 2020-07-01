行政院會明（2）日將聽取國發會報告「今年公共建設計畫執行情形及管考優化作法」，截至5月底，公建經費達成率較去年同期提升1.47個百分點，創近五年新高。

國發會表示，經由各部會同仁努力，截至5月底止，公共建設年度經費達成率29.96％，已較去年同期提升1.47個百分點，不僅改善第1季受疫情衝擊影響，更創近五年新高。

國發會指出，今年整體公共建設計畫經費5,395億元，為近12年最高，如年底整體經費達成率能達到95％以上，預估可較2019年至少再增加執行995億元，對疫情後提振景氣有很大幫助。

為確保公共工程在全力推展的同時，相關勞工及建設資材能供應無虞，工程會及勞動部已超前部署，提前提出對策，如砂石供需已在工程會督導會報追蹤控管，並請經濟部水利署增加河川疏濬量與跨區調配，今年度預計增量調節533萬公噸，可補足大陸進口砂石之缺口，確保營建市場砂石供需及價格穩定。

勞動部也已在今年3月31日公告修正聘僱外籍營造工作業規範，刪除百億元計畫門檻限制，業者承攬10億元以上工程，均可在確認本國勞工招募不足的情形下，申請外籍營造工，可有效縮小勞工需求缺口。

(工商 )