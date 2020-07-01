瓦斯及天然氣在現今生活中已普遍不可或缺，它雖帶給我們不少便利性，但如日常使用或管理不當除可能造成火災、爆炸等危險事故發生致住家財產損失外，嚴重者亦恐因延燒鄰屋造成第三人人身傷亡或財物毀損而須面對鉅額的賠償責任。

臺灣產物保險表示，「住宅瓦斯綜合保險」為家庭瓦斯使用時，專為意外所設計的專屬保險，此商品可提供住家各項日常風險相對的保障，除能填補動產、建築物裝潢等損失外，亦可保障因自身疏忽而產生之第三人的損害賠償責任。

「住宅瓦斯綜合保險」亦涵蓋了被保險人於日常活動所生意外事故的相關賠償責任，也就是一般所謂的個人責任險，日常活動指經營業務或執行職務以外的一般日常行為，範圍相當廣，例如外出購物不慎撞倒了展示的商品時，面對商家的求償即可由本保險商品理賠；另若加保寵物意外費用補償保險者，民眾於使用瓦斯發生火災或爆炸造成寵物受傷醫療甚至死亡時，亦可獲得保險金給付以填補損失。

臺灣產物保險指出，民眾在享受便利的瓦斯之餘，除應謹記瓦斯使用安全，隨時注意瓦斯管路與器具的保養，另可藉由投保適合的保險商品來分散風險，臺灣產物住宅瓦斯綜合保險對於瓦斯使用發生火災或爆炸時提供充分的保障，另對於家庭成員於日常活動所產生之賠償責任亦囊括在內，可說是一張保單全家適用，也是民眾日常生活的風險防護罩。

(中時 )