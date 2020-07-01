高雄市長補選最新民調出爐，民進黨陳其邁支持度為54.6%，大幅領先國民黨李眉蓁的14.4%、民眾黨徵召的吳益政則為4%。資深媒體人邱明玉建議，李眉蓁不用再去著墨，一定要跟韓國瑜站在一起。

邱明玉在政論節目《台灣最前線》中表示，李眉蓁跟陳其邁民調現在已經差了40%，這是一個很嚴重的警訊，尤其這是國民黨主席江啟臣的第一戰，因為補選的時間非常短，只剩下44天的時間，並不是說有好幾個月來慢慢衝知名度。所以李眉蓁除了要衝出自己的知名度外，因她想要延續韓國瑜的政策，可是韓國瑜的政策比如香港村，李眉蓁似乎講不清楚它的內涵。

邱明玉建議，李眉蓁知名度差這麼多，若要衝上來，她第一個可能要接收韓粉，可是這些韓粉不會跑掉，也許原本就是她的票源，他們不會投給陳其邁。因此她要開拓年輕人選票，或是中間選民，甚至討厭民進黨的，也就是要走出自己的路。

邱明玉指出，她還有一個問題，就是她的團隊。可能比較大的一個亮點，就是前立法院長王金平擔任她的榮譽主委，以及許崑源的遺孀林絲娛擔任競選總幹事。不過李眉蓁的危機就是她的所有成員包括國民黨的市議員，但國民黨市議員卻有人說不知此事，還有李眉蓁在跑行程時，也沒有黨市議員陪她跑。

(中時電子報)