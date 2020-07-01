1985年6月29日，一架綽號「阿比林之星」(Star of Abilen )的B-1B轟炸機，首次降落在德州戴斯空軍基地(Dyess AFB)，舉行了交付給美國空軍的儀式，這款外型優美、性能卓越的轟炸機，就成了美國空軍的主要對地打擊載台。一晃眼，B-1B已渡過35年，不過它的大顯神威，卻還要等到21世紀以後。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，B-1轟炸機的官方名字是「槍騎兵」(Lancer)，不過美軍飛行員給它更好記的外號「骨頭」(B-ONE)，相當幽默。B-1轟炸機有著獨特的可變翼性能，具備高速與低速兩種飛行優勢，由於蘇聯在1991年解體，所以原本做為核武打擊的B-1B，轉為常規戰鬥角色。

1999年的巴爾幹半島戰爭，是B-1B的首戰，6架B-1轟炸機執行了2％的打擊任務，牛刀小試地投放JDAM精準炸彈，取得不錯的成果。到了2001年反恐戰爭開啟，在「持久自由行動」中，B-1的工作量逐步增加，從2％的出勤，增加到40％以上！自2001年以來，B-1幾乎一直被部署在阿富汗、伊拉克和敘利亞的作戰行動中。

B-1的載彈量不是密接攻擊機能比的，於是在地型複雜的阿富汗戰場，美國特種部隊相當仰賴B-1的轟炸威力，對於打擊塔利班、收復阿富汗取到相當大的助益。

雖然B-1B從未在戰場上被擊落，然而過度的出勤，使得B-1機身出現疲累，在最嚴重的時候，61架B-1機隊，只有6具可以出動，其他的都在維修、故障或是其他問題。

美國空軍正在思考B-1的未來，是要重新翻修與性能提升，或是以研發中的B-21來取代，仍然沒有定案。不過在現階段，B-1仍是美國空軍的重要成員，努力為今天的戰鬥和明天的需求做準備。

(中時電子報)