韓國6月出口年跌10.9％至392.1億美元，優於5月跌幅23.6％，但不如分析師預期的年跌7.3％。6月進口年減11.4％至355.5億美元，令該月貿易順差達36.7億美元。韓國政府鬆綁防疫限制，使得6月出口跌幅縮小，但近日確診病例攀升仍可能對於貿易帶來衝擊。

(工商 )