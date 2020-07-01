爭取三倍券商機，樂聲影城與片商合作將在15日上映的《屍速列車2：感染半島》推出「活屍電影三倍看」活動，憑三倍券或三倍券綁定信用卡，7月在樂聲影城現場一次購買三部活屍主題系列電影票各一張，樂聲影城就加碼再送三張電影票！

樂聲影城「活屍電影三倍看」活動，包括韓國活屍片《屍速列車2：感染半島》、日本活屍推理電影《屍人莊殺人事件》、西洋活屍片《屍人診所》。其中，《屍速列車2》敘述在《屍速列車》4年後的朝鮮半島上，一群倖存於活屍魔爪的人，為了逃出半島展開生死決鬥，從奔馳的列車擴展到都市，將於15日在台、韓同步上映。

接著24日上映的《屍人診所》，講述一家私人診所正進行某種祕密療法，意外釋放一名女性實驗者，造成變種病毒擴散，人們逃離煉獄診所的故事；另《屍人莊殺人事件》改編自作家今村昌宏同名人氣作品，描述在深山中的別墅所發生的連續殺人事件，將於31日在台上映。

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