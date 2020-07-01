在香港實施《港區國安法》首日，港民發動遊行導致300餘人被逮捕。英國首相強生(Boris Johnson) 7月1日表示關切稱，中國大陸制定並實施香港《國安法》，「明顯嚴重違反了《中英聯合聲明》」，英國將為持有英國國民海外護照(BNO)的港人提供新路徑，讓他們擁有「有限居留許可」（limited leave to remain），據以在英國工作生活，隨後取得英國國籍。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，強生今天對英國國會表示，香港《國安法》「損害了香港的高度自治，與香港《基本法》有直接衝突。 該法威脅了《中英聯合聲明》保障的自由和權利。」

Boris Johnson says China's new national security law "violates" Hong Kong's autonomy and "threatens freedoms and rights protected by the joint declaration"



He says UK will offer "new route" for British Nationals in Hong Kong to enter the UK#PMQs https://t.co/wdMJe7evO2 pic.twitter.com/thvv7Kc8U7 — BBC Politics (@BBCPolitics) July 1, 2020

強生還說，他先前已經明確表示，如果中國大陸繼續推動香港《國安法》，英國將為擁有英國國民海外護照的人提供新路徑，讓他們擁有「有限居留許可」，在英國生活工作、隨後取得國籍。

China has chosen to break their promises to the people of Hong Kong and go against their obligations to the international community.



🇬🇧 will not turn our backs on the commitments we have made to the people of Hong Kong. pic.twitter.com/ir19ghzq28 — Dominic Raab (@DominicRaab) June 30, 2020

英國外相藍韜文（Dominic Raab）隨後說明該計劃詳情稱，英方將向BNO持有人提供5年的「有限居留許可」，可以工作或讀書，5年後他們可以申請定居身份（settled status），再經過12個月後，便能夠申請成為公民，而且完全沒有名額限制。他強調，此一計劃會在未來數個月內便會付諸實施，BNO持有人與他們在港家屬都是新政策的合格申請人。

(中時電子報)