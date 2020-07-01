在香港實施《港區國安法》首日，港民發動遊行導致300餘人被逮捕。英國首相強生(Boris Johnson) 7月1日表示關切稱，中國大陸制定並實施香港《國安法》，「明顯嚴重違反了《中英聯合聲明》」，英國將為持有英國國民海外護照(BNO)的港人提供新路徑，讓他們擁有「有限居留許可」（limited leave to remain），據以在英國工作生活，隨後取得英國國籍。
據《英國廣播公司》(BBC)報導，強生今天對英國國會表示，香港《國安法》「損害了香港的高度自治，與香港《基本法》有直接衝突。 該法威脅了《中英聯合聲明》保障的自由和權利。」
強生還說，他先前已經明確表示，如果中國大陸繼續推動香港《國安法》，英國將為擁有英國國民海外護照的人提供新路徑，讓他們擁有「有限居留許可」，在英國生活工作、隨後取得國籍。
英國外相藍韜文（Dominic Raab）隨後說明該計劃詳情稱，英方將向BNO持有人提供5年的「有限居留許可」，可以工作或讀書，5年後他們可以申請定居身份（settled status），再經過12個月後，便能夠申請成為公民，而且完全沒有名額限制。他強調，此一計劃會在未來數個月內便會付諸實施，BNO持有人與他們在港家屬都是新政策的合格申請人。
文章來源：英國首相：香港《國安法》損害其高度自治
(中時電子報)
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