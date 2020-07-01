今（1）日在台南棒球場進行的富邦悍將、統一獅之戰，獅隊先發投手古林睿煬投5局失1分，表現不錯；隊友火力也有發揮，終場以7比2擊敗富邦悍將，古林睿煬拿下勝投，也是個人中職生涯首勝。

上個月滿20歲的古林睿煬去年9月中職生涯初登板，對Lamigo桃猿隊先發5局失3分，吞下敗投。今年開季則都在二軍磨鍊，今天是他本季一軍初登板，結果一舉拿下勝投，5局送出5K、3次四壞球，被敲出6支安打、失1分，表現不差，拿下勝投並不僥倖。

其實古林睿煬固然表現不錯，獅隊贏球的關鍵還是在打擊火力；尤其5局下林安可、陳鏞基、潘武雄接連揮出3支全壘打，一共打進4分，把比數拉開為7比1，更是關鍵的半局，也確保了古林睿煬的勝投。林安可本季第18轟出爐，追上隊友蘇智傑並列領先，7局下擊出的一壘安打則是他中職生涯的第100支安打。

統一輕鬆拿下3連勝，富邦苦吞5連敗，雙方之間已有3場勝差，看來上半季第3、4名已提前確定了。

(中時 )