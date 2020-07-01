美國國防部6月30日表示，川普總統已批准一項9500名駐德美軍的移防計畫，此舉將增強對俄羅斯的威懾，鞏固北大西洋公約組織實力，安撫盟友，並提高美國的戰略彈性和駐歐美軍機動性。

國防部發言人霍夫曼、國防部長艾斯培和參謀首長聯席會議主席米利29日向總統川普匯報了9500名駐德美軍重新部署的計畫，並獲得批准。

美國防部今年3月數據顯示，美軍約有3.5萬人駐紮在德國。6月15日，川普以「德國拖欠北約軍費」為由，稱將把駐德美軍人數減至2.5萬人。川普表示部分從德國撤出的美軍可能會被部署至波蘭，並強調波蘭會承擔駐軍費用。

國防部的聲明並未透露何時開始撤軍，以及這批美軍的具體部署地區，但表示美軍高層將在未來數周向國會通報相關計畫，並與北約盟國就下一步行動舉行磋商。

美眾議院軍事委員會主席史密斯當天批評這一單方面的撤軍之舉「過於隨意」。 他說，總統想表現出這批美軍不會撤出歐洲，並將被部署到更前沿的地區，但迄今事實並非如此。

6月9日，22名共和黨眾議員致函川普，反對他的撤軍計畫，稱此舉有損美國

國家安全和北約團結，並有利於俄羅斯。

6月27日，德國總理梅克爾就美國計畫縮減駐德美軍一事表示，美國如果不願承擔全球性大國責任，歐洲需重估歐美關係。

自川普上任以來，美國持續就軍費開支問題向北約成員國施壓，要求其將各自軍費開支增至本國GDP的2％。美德除了在該問題上僵持不下，兩國還在伊核問題、俄羅斯向德國輸氣管道「北溪2號」等問題上存在分歧

(中時 )