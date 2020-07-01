由宏達電前執行長周永明領軍的未來市XRSPACE宣佈，全球首款支援5G的VR一體機XRSPACE MANOVA，將搭配中華電信5G方案開賣，消費者將能以最低1,990元的搭售價格帶回家，預計7月起在中華電信門市獨家開賣。不過，中華電信5G方案從月繳599元至月繳2,699元共有8個方案，1,990元的搭售價格適用於哪幾個方案，還有待XRSPACE與中華電信公布。

MANOVA單機建議售價為19,999元起，分為WiFi版與4G版，4G版在5月底發表會當時價格未公布，不過，4G版為5G ready，只要更新韌體後就能支援5G。

在內容方面，XRSPACE免費提供數百種空間、虛擬化身、社交環境、遊戲、會議、教室、身心靈等應用，以及360度沉浸式環景內容，另外，XRSPACE也將建立虛擬中華電信館，首創將中華電信Hami Video、Hami VR等完整Hami數位影音生態系緊密整合，在虛擬中獨家推出「一同觀賞」的VR視覺饗宴，更能開放使用者購買或訂閱相關的內容方案。

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