台灣的夏季天氣悶熱，是否讓你連吃甜點的胃口都沒了？來自日本的鬆餅及起司塔品牌，不約而同在7月推出夏季新口味，以滋味酸甜的芒果+洛神、莓果、百香果及檸檬為主打，就是要用清新的果實風味，消解夏日帶來的黏膩感。

莓果奶霜厚鬆餅。（圖／杏桃鬆餅屋提供）

「芒果洛神厚鬆餅」所使用的洛神花蜜餞是由台東聖母醫院生產及販售，搭配愛文芒果，加上雪白的優格奶霜扮演著協調風味的角色，微甜帶酸，尾韻甘美，讓人回味無窮。另一款「莓果奶霜厚鬆餅」是香草奶霜與覆盆莓、桑椹、黑醋栗等風味交織出多層次的口感，越吃越有滋味。

迷你百香果。（圖／PABLO提供）

而日式起司塔則推出了「迷你百香果」及「迷你初戀檸檬」的季節限定口味，酸甜果香與起司內餡揉成溫和、極具質感的細膩風味，一口接一口，怎麼吃都不膩。

經典原味起司雪派。（圖／PABLO提供）

除了迷你塔，一定要試試將經典的「原味起司塔」變身而成的「經典原味起司雪派」，奶油起司口味的冰淇淋，包進香香脆脆的最中餅裡，特別的是還運用白巧克力增添一絲微甜，再加入日本進口的杏桃醬夾心，讓整個雪派在入口融化的瞬間，讓人驚呼其豐富的口感變化。

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(中時電子報)