中國江西撫州一名10歲男童近日出現血尿狀況，父親帶著他前往醫院看診，經X光檢查，發現男童的膀胱內竟有一條長達1.5公尺的電線，經父親追問才得知，男童在5年前的某天覺得無聊，加上好奇心驅使下，自行將電線從尿道口塞入。

（圖／翻攝微博）

根據《看看新聞》報導，江西撫州一名10歲男孩豆豆（化名）近日上廁所時出現血尿狀況，父親帶著他到醫院就醫，泌尿科醫師在男童的膀胱內發現了一條長1.5公尺、直徑約3到4公厘的黑色電線，並透過微創手術將其取出。豆豆父親表示，大約5年前，豆豆某天覺得無聊，充滿好奇心的他便將電線從尿道口塞入，之後也不敢告訴家長，電線就這樣在他體內待了五年，目前雖然已將電線取出，但醫生表示豆豆的身體還需要一段時間恢復。

醫生饒品德表示，這個年齡層的孩子對自己的性器官認識不夠全面，身為家長應該要給孩子正確的性教育。

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(中時電子報)