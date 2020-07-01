澎湖溺水老婦人及時搶救挽回生命 22:252020/07/01 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天下午在澎湖後寮沙灘處，發生1名老婦人溺水意外，救起時已無呼吸心跳。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（1）中午澎湖後寮沙灘溺水的73歲盧姓老婦人，現場一度無意識且沒有呼吸，澎湖岸巡隊及消防局緊急送醫搶救後，傍晚時刻已恢復生命跡象，隨即送加護病房持續觀察。 (中時 ) #澎湖 #生命 #老婦人 #溺水 #消防局 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 高雄市長補選最新民調曝光 李眉蓁、吳益政差距居然... - 政治 罷韓後的高雄 網一看驚呆：另類風光 - 政治 三倍券綁哪張信用卡最賺？金融業神人一張圖幫你秒選 - 生活 可能與台灣建交？「索馬利蘭」背景驚人！ - 政治 看完陳其邁、李眉蓁最新民調差距 名嘴給建議 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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