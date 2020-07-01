林書豪攻下16分、8籃板、9助攻，率領北京首鋼拿下3連勝。(新華社)

林書豪遭到對手打拐子導致嘴角流血受傷，但林書豪依舊強勢的帶領球隊爆打對手。(新華社)

華裔球星林書豪今天雖然在第三節遭到對手重擊導致嘴角流血下場治療，但林書豪最終仍就繳出16分、8籃板、9助攻的準大三元成績單，率領北京首鋼96比72痛扁廣州，輕鬆拿下3連勝。

林書豪在開賽後就製造對方犯規站上罰球線，緊接著反手上籃，加上朱彥西以及翟曉川先後得手，北京打出10比0攻勢，首節取得5分領先；次節，方碩與段江鵬連砍三分球，林書豪罰球線上建功，北京首鋼在打完上半場已取得20分絕對領先優勢。

易籃再戰，北京首鋼外援尤度發揮身材優勢，不僅主宰了禁區，而且還頻頻出手得分，全場攻下31分、16籃板、5阻攻，儼然是北京首鋼的門神、對手眼中的殺神。

林書豪在第三節即將結束的時候，被廣州洋將亨特的一個拐子擊中嘴角，場中頓時見血，北京首鋼立刻讓林書豪退場治療。第四節北京將領先差距擴大至26分，比賽提前宣告勝負。

林書豪11投僅中4，雖然手感不是很理想，但他抓了8個籃板，送出9次助攻，並有2次抄截、1次阻攻，表現相當全能，唯一美中不足的就是發生8次失誤。

北京首鋼另一位台灣球員周儀翔只上場8分鐘，留下0分、1籃板、1助攻數據；效力於廣州的陳盈駿先發打了24分鐘，6投2中僅7分、1助攻、1抄截，表現不及格。

(中時 )