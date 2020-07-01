就在環保署今日(1日)召開金昌石礦環現差報告專案小組初審會議時，台泥宣布，榮獲2020亞洲卓越企業暨永續發展獎ACES --年度最佳綠色公司(ASIA’S GREENEST COMPANY OF THE YEAR)，這也是第一次由台灣企業獲得。

台泥能在17國、300多家亞洲企業中脫穎而出，評審團認為，和平港電廠三合一循環園區及直立式豎井採礦技術，在營運與環境永續之間，努力尋求平衡點，值得肯定。另評審也關注台泥透過開放運轉中之水泥廠--台泥DAKA-開放生態循環工廠的導覽與規畫，促進社會溝通。因此從四月線上審查會後，經三階段評審，台泥終在六大指標均獲得最佳分數。

而今天金昌石礦環現差審查會議上，環委張學文指出，台泥的豎井運輸，透過密閉的隧道輸送礦石，不需要使用卡車，是用心的，而且這是很久以前就設立的，可以讓其他礦場參考。

他也提到，台泥在屏東支持的植物保種中心，也可以給其他礦場一個示範。但他也提醒台泥，像是在礦區上找到的野生白及、長葉繡球等原生植物，保種中心協力培育之後是否有植栽回到原礦山，要有更多的連結與說明。

地球公民基金會主任黃靖庭則認為，已經開採到一半要做一般環評評估，可能調查不到生態，他建議審查重點應該放在風險。呼籲礦場老闆可以出資讓部落村莊做一個足以抵擋災難的避難所，讓村民不要擔心。

和平村村長周鴻源表示，2016年一度礦場停工，員工只能領到最低薪資，希望申請案在符合法規範圍內，盡快審查通過。和平村部落會議主席江建成肯定：「我身為部落會議主席在和平住了70年，自從台泥在和平開採到現在，沒有為了開採而破壞和平部落的生態或造成災害。」

針對今日委員們提出的各種寶貴意見，台泥和平廠廠長魏家珮表示，台泥將盡全力加強與落實。如同台泥張安平董事長日前曾表示，有自信讓台泥在花蓮和平的礦區作業是世界上最環保的礦區之一。

(中時 )