偶像女團養成節目《菱格世代DD52》1日進行總決賽，首席導師楊丞琳、潘瑋柏一路見證選手成長相當有感，楊丞琳表示：「她們一路以來成長很多，越到後面，她們的表現越會感染我，其實我是不輕易掉淚的人，但在這個節目我已經眼眶泛淚不知道多少次，她們真的很努力。」潘瑋柏也點頭如搗蒜，「很多人問我為何戴墨鏡？因為節目太感人，我不想輕易流出男兒淚」。

潘瑋柏、楊丞琳陪著選手一起成長，身形也有明顯變化，他減去8公斤，楊丞琳則瘦身6公斤，她笑說：「這個節目是我跟瑋柏的減肥史，我們在錄完第1、2集之後就認真檢討，當時的我們有多胖。」回復好身材，潘瑋柏也特地穿上當初記者會的衣服，希望呼應選手初心，「這個暑假我覺得過得很充實，像丞琳講的，我們也因此湧現了出道時的回憶」。

楊丞琳看著選手一路成長相當感動。（粘耿豪攝）

蕭敬騰、魏如萱擔任總決賽飛行導師，談到評分重點，蕭敬騰表示：「以整體來說，包含整個團隊表現，這個時候的女生一定都很想展現自己的義氣，現在看她們合作充滿很多層次。」一路陪伴選手的助教陳漢典也感性的說：「這整個過程是最重要的，我替她們感到非常開心，選手一定不會讓大家失望，請大家拭目以待。」《菱格世代DD52》中天綜合台每周六晚間8點播出。

(中時 )