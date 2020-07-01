女性朋友每個月生理期時，總是會有不適和困擾，急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目上分享，曾收治一名18歲少女主訴經痛到受不了，且自從上個月月經規律後，近幾週開始出現亂經。經醫師回查病史，發現少女半年前因為黃體囊腫破裂驚覺不對，一驗尿液發現她已懷有身孕，甚至發現她「整個骨盆腔裡都是血水」！

田知學表示，這名少女稱自己近期開始出現亂經，「她上禮拜有一點，今天突然量比較多，再上上禮拜也有一點點，最規則的一次是一個多前」，回顧過去每個月經期都很規律，近期卻不固定，「那時我覺得這不是那麼簡單的問題，沒有所謂亂經，在18歲女生身上」！

田知學表示她往前追查少女的病史，發現她半年前因為黃體囊腫破裂住院開刀，「我想說這個大部分還是在有性行為的人才會出現的，因為需要一個劇烈的撞擊」。她於是決定為少女加驗小便和抽血，果不其然正在懷孕當中，不止懷孕指數爆高，且又有貧血，她推測少女懷孕加上內出血，子宮外孕機率非常高。

田知學接下來替少女掃超音波，發現整個骨盆腔內「都是血水」，因此急速會診婦產科醫師安排住院觀察，必要時即開刀。

後來得知，少女的父母在她小時候離異，導致她被當作人球在親戚間踢來踢去，加上沒有做好自我保護，自爆「2個男生還不一樣」，因此不知道孩子的親生父親是誰，「這時我就很難過了，覺得很心疼小女孩什麼都還沒不懂就發生這麼多事情」。

田知學在節目上呼籲，小女孩真的要好好保護自己，因為子宮外孕動刀，未來恐增加懷孕的困難度。她還表示，很多女性以為「內褲沾到血」就是經血，事實上是不對的，必須視經期的週期性，若在不規律的時間點報到的話，可能隱藏其他健康問題。

(中時電子報)