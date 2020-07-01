金融業的女性員工占比高，匯豐（台灣）商業銀行的女性員工比例甚至超過七成，匯豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅今（1）日表示，7月1日起，全面提升台灣員工福利，包含延長產假至16週（原本為12週）、陪產假至10個工作天（原本為5個工作天），大幅優於國內勞基法規定。

匯豐（台灣）此次調整員工福利，有一項最為特別、也完全領先同業的16週全薪收養假，員工如果收養小孩可以申請等同產假長度的休假，可適用於同居伴侶的家庭組成型態。陳志堅說，員工是我們最重要的資產。我們以同仁的福祉為出發點，希望藉此力求打造最佳工作場所，並持續致力於推動多元與包容（diversity and inclusion, D&I）價值觀。

匯豐（台灣）商業銀行人資長陳慧珠認為，透過產假週數的增加，能讓女性同仁有更多時間調養身體，逐步調整步調至恢復工作的最佳狀態；而陪產假的增加亦可讓同仁在配偶或同居伴侶生產後，有更多時間分擔育兒的責任。

國際社會6月間倡議「LGBT+社群與D&I精神」，匯豐台灣實踐理念，實施「無差異化福利制度」，提供員工的同居伴侶（包含同性或異性伴侶）等同眷屬等級的福利，包括提供醫療補助、可參與員工協助方案以及公司舉辦之活動等；而同居伴侶關係中的員工在陪產假、喪假等假別等同適用法定配偶之相關辦法。

(工商 )