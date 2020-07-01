鍾欣凌、梁佑南、資深導遊林龍、骨科醫師饒瑞悌1日錄林美秀主持的民視《這事有影嘸》，探討旅遊逐漸解封後，國內踏青好去處。鍾欣凌分享自己家裡不論去到哪，因為有長輩的關係，永遠只有3個行程：吃飯店餐、在飯店游泳、回房間睡覺，林美秀姊開玩笑詢問：「4天也是這種行程嗎？」鍾欣凌笑答：「7天也是這樣。」令現場哭笑不得。

專家提及旅遊不論何種形式，適合自己及開心最重要。鍾欣凌語出驚人，「溜小孩跟遛狗是一樣的」，她會找一塊空地，把小孩放出去，時間到了小孩會來要食物，吃了幾口再放出去玩，她也特別教大家一個小撇步，野餐這種活動，食物千萬不要準備多，小孩都是來沾一口，吃完又去玩了。

鍾欣凌（左三）分享溜孩妙招。（民視提供）

梁佑南則分享現在許多野餐道具超適合網美拍照，像是粉嫩帳篷、編織野餐盒、藤椅等，都是可以整組租借，不論去到哪都可以美美的，又讓人看了食慾大開，還不用犧牲荷包，讓大家學到一招。饒醫師呼籲，旅遊逐漸解封，大家外出旅遊，尤其一家大小有長輩時，千萬要注意自己的安全與骨骼保健，平時做好保養，出外遊玩才能更盡興。

(中時 )