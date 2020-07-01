交通部長林佳龍今（1）日表示，台中捷運綠線即將通車，目前已經協調由台中市府於8月初進行初勘作業，改善後再進行履勘，期盼能夠儘早正式通車營運。另外，林佳龍還加碼宣布，綠線南延至彰化的提案，今日在交通部已經審議通過，將報行政院核定。

林佳龍今日晚間在臉書發文指出，由於中彰投的生活圈已是密不可分的關係，許多台中市、彰化縣民每天往返兩地上班、就學，再加上假日旅遊人潮，交通需求量非常大，自他上任交通部長後，也依然持續關心台中捷運建設問題，並且建立預審機制，讓審議的效率得以加快。

對於之前審議過程，林佳龍透露，彰化縣政府、彰化市公所對於彰化段路線持不同意見，交通部也積極協助台中市府進行路網整合，終於在今天的第3次審查會通過。台中捷運綠線將向北延伸2站到大坑，向南延伸5站，並銜接彰化鐵路高架化新增的金馬站，將更加便利民眾通勤轉乘。

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(中時電子報)